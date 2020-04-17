В Казани возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных должностных лиц Республиканской детско-юношеской школы по конному спорту. По данным Следкома РТ, из школы путем мошенничества украли пони.

По версии следствия, весной 2018 года злоумышленники за 10 тысяч рублей незаконно продали неустановленному лицу принадлежащего школе пони. При этом они изготовили подложные документы о списании животного с баланса учреждения по причине падежа. Ущерб школе от действий злоумышленников составил 60 тысяч рублей.

Хищение животного было выявлено в ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками СУ СКР по Республике Татарстан и ОЭБиПК УМВД России по г. Казани. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

