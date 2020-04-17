С начала сезона активности клещей - 30 марта - в Татарстане с укусами к медикам обратилось уже 132 человека. Об этом сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора республики. Эта цифра, как отметили в ведомстве, не превышает среднемноголетних показателей. Случаев заражения клещевым вирусным энцефалитом и других клещевых инфекций в РТ в текущем году не зарегистрировано.

В Роспотребнадзоре также напомнили о территориях Татарстана, эндемичных по клещевому энцефалиту. Это Агрызский, Азнакаевский, Аксубаевский, Актанышский, Алькеевский, Алексеевский, Альметьевский, Бавлинский, Бугульминский, Елабужский, Заинский, Лениногорский, Менделеевский, Мензелинский, Муслюмовский, Нижнекамский, Новошешминский, Нурлатский, Сабинский, Спасский, Тукаевский, Тюлячинский, Чистопольский, Черемшанский, Ютазинский, Высокогорский, Верхнеуслонский, Лаишевский районы, города Набережные Челны и Казань; по иксодовому клещевому боррелиозу – вся территория республики.

Напомним, что в Татарстане уже началась обработка общественных пространств от клещей и грызунов.