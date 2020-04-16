Во время Пасхи жители Казани не смогут попасть ни в один из храмов города. С 14 апреля по указу правительства РТ все храмы закрыты до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

Из-за невозможности посещения храмов в период распространения коронавируса казанцы могут самостоятельно совершить благословение куличей, пасх и яиц. Также, по словам митрополита Казанского и Татарстанского Феофана, люди смогут "посетить" все главные богослужения в режиме онлайн - они будут транслироваться в по Интернету и телевидению.

Напомним, ранее правительстов РТ также приняло решение запретить посещение кладбищ. Их посещение допускается только в случае похорон, при этом во время процессии не должно быть больше 20 человек.