Дояр Дмитрий Павлюк встретился с мамой на шоу «Последний герой» после 6 лет разлуки!

В новом выпуске шоу «Последний герой. Зрители против звёзд», которое канал ТВ-3 покажет в эту субботу, 18 апреля, на зрителя обрушится шквал эмоций – в одном из испытаний участники шоу будут бороться за право провести целый день в компании близкого человека.

Пожалуй, ни у кого нет такой мотивации одержать верх в этом конкурсе, как у деревенского дояра Дмитрия Павлюка – ведь в случае победы он сможет пообщаться с мамой Светой, проехавшей полсвета ради встречи с сыном, разлука с которым затянулась на целых 6 лет!

«Я много над чем подумал в жизни. Прости, мама! Не понимал, что делаю, пропадал из дома, делал больно этим», - просил прощения, не стесняясь телекамер, Дмитрий Павлюк. Узнав, что на съемочной площадке может появиться его мама, он первым делом вытащил пирсинг: «Чтобы она не сказала: “Что это ты в ухе себе там вкрутил?!”».

«Он сам уехал из дома. У него были проблемы – выпивка, и его это очень далеко завело, выхода не было. Собрался в одну сторону и сказал, что сюда больше не вернется. Не взял одежды, вообще ничего не взял. Сказал: “Уезжаю, начинаю всё с нуля”. С тех пор прошло 6 лет. И вот, когда я увидела, что он бежит ко мне… Я боялась упасть в обморок, потому что у меня подкашивались ноги!» - рассказала, с трудом сдерживая эмоции, мама Дмитрия Павлюка Светлана.

Мама Дмитрия рассказала ведущей шоу, что ее сын, который рано остался без отца, покинул родной дом в уральском городе Нижняя Салда в 19 лет, вскоре после того, как вернулся из армии. Сначала уехал искать счастья в Москву, в итоге осел в Белгородской области, где теперь работает на ферме. Все эти годы мама оставалась на Урале – она не была на свадьбе сына и ни разу не держала на руках внучку, которой уже исполнилось три года. Женщина вообще никогда никуда не летала на самолёте, и даже загранпаспорта у неё не было – но теперь пришлось сделать ради поездки на далёкий филиппинский остров, где она наконец-то смогла обнять своего блудного сына и впервые увидела море.

Кто приехал навестить других участников шоу - рэпера Птаху, Надежду Ангарскую из Comedy Woman, Наталью Хапугину -одиозную таксистку из Екатеринбурга, Игоря Жука из Сочи и Михаила Еремеева, смотрите 18 апреля в 19:00 на канале ТВ-3 в шоу «Последний герой. Зрители против звезд».

И наш вам совет – запаситесь бумажными платочками, потому что это невероятно добрая и трогательная серия.