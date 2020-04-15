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Банк «Открытие» запускает акцию «Кэшбэк для всех с бизнес-картой Visa»

Cегодня, 13:03 0 prokazan.ru

В банке «Открытие» стартовала акция «Кэшбэк для всех с бизнес-картой Visa».

Каждый держатель бизнес-карты и/или виртуальной бизнес-карты DBC, который совершит в период действия акции покупки на сумму не менее 30 000 рублей в месяц, получит 3 000 рублей на расчетный счет*.

С 6 апреля по 31 мая в банке «Открытие» можно заказать бизнес-карту или виртуальную бизнес-карту DBC, совершить покупки на сумму от 15 000 рублей в месяц и получить 1 500 рублей на расчетный счет.

Победители, которые получат главные призы акции – 30 000 рублей на расчетный счет — будут определены 15 июня.

Оформить бизнес-карту можно, не выходя из дома, в мобильном приложении или в личном кабинете «Бизнес-портал», что особенно актуально в нынешней ситуации.

На покупки по акции распространяется действие программы лояльности «Деловой подход». Благодаря этому можно получить дополнительный кэшбэк до 5%.

*Количество призов ограничено в соответствии с правилами акции.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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