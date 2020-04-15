Подожгла квартиру и закрыла в ней дядю. Жительницу Татарстана будут судить за покушение на убийство

В Следкоме РТ рассказали подробности пожара, который произошел 12 апреля в Кукморе.

Как ранее сообщали в пресс-службе МЧС Татарстана, источником огня стала одна из квартир на пятом этаже жилого дома. С балкона горящей квартиры сняли 60-летнего мужчину, который просил о помощи. Гражданин госпитализирован с ожогами 25% тела.

По версии следствия, пожар устроила нетрезвая 38-летняя племянница пострадавшего.

"Подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поругалась с дядей, который стал упрекать ее в аморальном образе жизни и злоупотреблении алкоголем. После этого женщина подожгла в квартире одеяла, мебель и обои. Пока потерпевший, также находившийся в состоянии опьянения, пытался тушить пожар, злоумышленница вышла из квартиры и заперев ее снаружи на ключ, скрылась", - рассказали в Следственном комитете республики.

Пожар заметили соседи, они вызвали МЧС, помимо хозяина квартиры, никто не пострадал.

Причастность к совершению преступления женщина полностью признала, в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом". В 2002 году женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за убийство малолетнего и была приговорена к 8 годам лишения свободы.

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.