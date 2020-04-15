В Казани глава строительной компании за спасение утопавшего подарил сотруднику смартфон

Директор группы компаний "СМУ-88" Илья Вольфсон наградил работника предприятия Радика Заббарова, спасшего тонущего рыбака рядом со стройплощадкой ЖК RICHMOND в поселке Старое Аракчино. Глава компании вручил мужчине благодарственное письмо и флагманский смартфон.

Инцидент произошел в марте, о подробностях случившегося рассказал сам строитель:

"Мы возвращались с обеда, услышали крики, побежали смотреть, что случилось. Видим, человек вроде тонет. Все кричат, на телефоны снимают. Я рабочую куртку скинул, схватил какую-то лямку и побежал на лед. В какой-то момент стало очень страшно. У меня руки окоченели от холодной воды, ничего не чувствовали. А дед уже начал сознание терять, несколько раз под воду уходил. Он руки об лед сильно порезал, когда сам пытался вылезти. Потом уже как-то за лямку ухватился, и получилось его вытащить", - приводят слова Заббарова в пресс-службе компании.

Строитель признался, что впервые оказался в такой ситуации, но сразу вспомнил все инструкции, как надо правильно вести себя в подобных обстоятельствах. Дома о случившемся Радик ничего не рассказал – родные и друзья узнали обо всем из выпусков новостей.



Радику Заббарову 35 лет, женат, воспитывает двух дочерей – 10 лет и 2 года. Работает монолитчиком, увлекается хоккеем.