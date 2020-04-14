Жителям Татарстана разрешили по цифровому пропуску посещать военкоматы

Дополнительный пункт - посещение военкомата - появился в перечне целей на выход из дома в системе цифровых пропусков. Соответствующее постановление опубликовано на Официальном портале правовой информации Татарстана.

В документе указано, что посещение военкомата станет не отдельной целью, а будет включено в пункт "посещение суда", соответствующие изменения уже внесены в систему. Выбор цели "посещение военкомата" доступно татарстанцам один раз в месяц на один час.

Напомним, что ранее в список, состоящий из 10 целей для всех граждан, добавили дополнительные пункты, предназначенные для самозанятых.