В Казани женщина притворилась мертвой при нападении незнакомца

В Татарстане будут судить гражданина, который напал на двух женщин, отобрал у них сумки и попытался задушить одну из потерпевших, сообщают в Следкоме РТ.

По версии следствия, вечером 17 ноября 2019 года в казанском поселке Юдино пьяный 60-летний мужчина заметил идущую в сторону лесного массива женщину и решил отобрать у нее сумку. Повалив 46-летнюю потерпевшую на землю, злоумышленник попытался ее задушить. Последняя сделала вид, что скончалась, перестав подавать признаки жизни и сопротивляться. В этот момент мужчина схватил сумку, после чего на электричке добрался до Зеленодольска, где аналогичным образом напал на 42-летнюю женщину. Отобрав у нее рюкзак, злоумышленник скрылся с места преступления.

Поскольку потерпевшие сразу обратились в полицию, злоумышленник был задержан по горячим следам. Обвиняемый уже имел судимости, свою вину он и в этот раз полностью признал и был заключен под стражу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.