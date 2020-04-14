«Это первый подобный опыт за всю историю парламента»: Госсовет РТ может перейти на «удаленку»

Государственный Совет может перейти на "особый режим работы" в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и необходимостью принятия мер по нераспространению коронавирусной инфекции, сообщается на сайте органа власти.

Сегодня заседание Комитета по законности и правопорядку, на котором обсуждали соответствующие изменения в регламенте, прошло в дистанционном режиме.

"В республике введен режим повышенной готовности и установлены ограничительные мероприятия, в этих условиях Государственный Совет не прерывает свою деятельность, парламент перешел на новый порядок работы. <...>Это первый подобный опыт за всю историю парламента. Согласно Конституции, парламент – постоянно действующий орган государственной власти, должен работать и принимать необходимые решения. Формат интернет-коммуникации позволяет это делать", - подчеркнул председатель Комитета по законности и правопорядку Шакир Ягудин.

Изменения в регламент Госсовета РТ будут вынесены на голосование на следующую сессию.

На территории республики планируется организовать шесть удаленных площадок, на каждой будет создана счетная комиссия, на площадке не должно работать более 20 депутатов. Обсуждение пройдет в формате видеоконференции. Голосование будет "ручным", а не электронным, подсчитывать голоса внутри площадок предполагается одновременно. Каждый депутат получит возможность задать вопрос или высказать свою точку зрения по тому или иному вопросу.