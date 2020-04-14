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Каждый пятый россиянин не знает условий и размера процентов по своему кредиту

Cегодня, 09:02 25 1 prokazan.ru

Страховая компания «Росгосстрах Жизнь» совместно с банком «Открытие» изучили финансовое положение россиян и их способность управлять своими деньгами*. 

У половины опрошенных есть кредиты. Каждый пятый из числа тех, у кого есть кредиты, не знает условий и размера процентов по ним. Свыше 40% опрошенных не ведут учет доходов и расходов в своем бюджете, а более четверти признались, что не умеют грамотно распоряжаться своими доходами.

Кредиты у половины н​аселения

Ровно 50% респондентов по всей России имеют один или несколько кредитов. Самым закредитованным регионом оказался Ямало-Ненецкий автономный округ: там кредиты есть у 72,7% опрошенных. В пятерку наиболее закредитованных регионов по результатам исследования вошли также Красноярский край (кредиты есть у 64% жителей), Тюменская область (62,9%), Бурятия (61,9%) и Приморский край (61,5%). Наименее закредитованные регионы — Москва (34,5%), Кабардино-Балкария (37%), Краснодарский край (37,3%), Санкт-Петербург (38%) и Астраханская область (41,9%).
 
Из общего числа закредитованных респондентов каждый пятый признал, что не знает условий своих кредитов) и / или размера процентов по ним.

«Россия по уровню финансовой грамотности в прошлом году заняла 9-е место среди стран G20. Это хороший показатель, но многие россияне все еще не умеют правильно планировать свои финансы и, как следствие, не создают «финансовую подушку» на случай кризиса. А для того, чтобы не только копить, но и зарабатывать,  финансовая грамотность – одно из самых важных условий успеха: чем она выше, тем больше люди интересуются альтернативными депозитам инструментами. И сейчас мы видим, что таких клиентов становится больше», - отмечает Иван Чубарь, директор по стратегическому анализу «Росгосстрах Жизнь».

Учет денег и осознанное потребление

Большинство респондентов (72,2%) утвердительно ответили на вопрос, умеют ли они, с их точки зрения, грамотно распоряжаться своими доходами. При этом 27,8% признались, что контролировать бюджет у них не получается.
 
Свыше половины опрошенных (56,5%) ведут учет доходов и расходов. Наиболее расчетливыми оказались жители Приморского края (80,8% респондентов оттуда ведут контроль своего бюджета), Астраханской области (67,5%), Краснодарского края (67,2%), Тюменской области (65,7%) и Ямало-Ненецкого автономного округа (63,6%). Наименее расчетливыми — жители Омской области (43,9% респондентов оттуда контролируют свой бюджет), Псковской области (46,1%), Бурятии (47,6%), Ставропольского края (47,7%), Владимирской и Новгородской областей (по 48,1%).
 
Как показал опрос, несмотря на большой выбор электронных приложений для контроля личного и семейного бюджета, большинство респондентов (81%) предпочитают записывать траты на бумаге, тогда как мобильными приложениями пользуются всего 18,5% участников опроса.
 
Россияне показали осознанность и в выборе товаров. Большинство (77,5%) отметили, что не покупают разрекламированные товары, которыми впоследствии перестали бы активно пользоваться (например, бытовую технику для не базовых нужд — тостеры, хлебопечки, соковыжималки и прочее).
 
Значительная доля опрошенных (42,6%) не выбрасывают ненужные вещи и технику, не пытаясь предварительно их продать.
 
*Опрос, посвященный финансовой грамотности и планированию личного бюджета, проведен с 26 февраля по 3 марта. В опросе приняли участие 1500 респондентов из всех федеральных округов. Из них 49,5% мужчин и 50,5% женщин. Доля участников опроса в возрасте от 18 до 23 лет составила 22,1%, респондентов от 24 до 39 лет — 20,9%, от 40 до 54 лет — 21,7%, от 55 лет и старше — 35,4%.
 
Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.
ООО СК «Росгосстрах Жизнь» — дочерняя компания ПАО СК «Росгосстрах», входящая в группу банка «Открытие», акционером которого является Банк России. Создана в 2019 году на базе приобретенной страховой компании. Специализируется на инвестиционно-накопительных продуктах страхования жизни, которые реализует через агентскую сеть и через банки-партнеры. www.rgsl.ru

комментарии

Горожанин
0
14 апреля 2020
10:11
Кредитная страна.

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