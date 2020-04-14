В Татарстане официально запретили посещать храмы

Власти Татарстана официально запретили посещать храмы. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра РТ Алексея Песошина опубликовано на Официальном портале правовой информации.

В документе указано, что с 14 апреля до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки будет запрещено посещение гражданами культовых помещений, зданий и сооружений, земельных участков, на которых расположены такие здания и сооружения, а также участие в проводимых в указанных объектах и на территориях религиозных обрядах и церемониях, за исключением участия священнослужителей, а также лиц, присутствие которых необходимо для совершения богослужений и функционирования указанных объектов.

Ранее стало известно, что в Москве у служителей нескольких храмов обнаружили коронавирус.

