В Татарстане разыскивают пропавшего подростка из Марий Эл

В Татарстане разыскивают подростка, который пропал накануне в Республике Марий Эл.

По данным отряда "Лиза Алерт", 15-летний Максимилиан Юнусов 12 апреля ушел из дома в пгт Красногорский в Звениговском районе Марий Эл, обратно мальчик не вернулся.

Мальчик ушел из дома 12 апреля

Рост ребенка - 170 сантиметров, нормального телосложения, глаза зелено-карие, волосы темные. Был одет в синюю стеганую куртку, черные спортивные штаны, синие резиновые сапоги и серую вязаную шапку.

Всех, кто видел подростка и владеет информацией о его местоположении, просят позвонить по телефону 112.