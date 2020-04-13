Банк «Открытие»: более 60% жителей ПФО заявили об уменьшении дохода из-за коронавируса

66% жителей ПФО заявили о финансовых потерях от ограничений из-за коронавируса (по всей стране 54%). Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

66% жителей ПФО, которые уже понесли убытки, заявили об уменьшении регулярного семейного дохода. Всего в стране таких семей 54%. О полной потере доходов заявило 16% респондентов региона. В качестве основных причин финансовых потерь жители Приволжья назвали: дополнительные расходы на медицинскую помощь (21%), потери от неправильных инвестиций (10%) и невозвратных билетов и отмены отпусков (8%).

В падении своих доходов в 2020 году уверены 40% жителей ПФО (51% по всей России), 12% рассчитывают, что их доходы не изменятся и только 9% жителей ПФО (7% по всей России) считают, что их доходы вырастут до конца 2020 года. Еще 37% опрошенных не знают, чего ожидать от 2020 года.

Интересно, что лишь 13% россиян в целом и 17% жителей регионов планируют воспользоваться кредитными каникулами. Еще 29% россиян допускают такую возможность в будущем, в регионах эта цифра составляет 37%. Половина россиян (и только 24% жителей регионов) в принципе не собираются добиваться кредитных каникул. При этом 6% россиян сообщили, что у них нет и не будет кредитов, в регионах это 7%.

*Опрос проведен банком «Открытие» 10-12 апреля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-60 лет с медианным доходом 30-60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 тысяч человек.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.