В Казани разработают комплекс мер предосторожности для предприятий, возобновляющих работу

В Казани для предприятий, которые возобновляют деятельность, разработают комплекс специальных мер предосторожности. Об этом на "деловом понедельнике" сообщил мэр города Ильсур Метшин.

Правила для работы на крупных и малых предприятиях города должны разрабатываться совместно со специалистами Управления Роспотребнадзора, отметил глава города. В правилах будут оговорены меры в дополнение к организации входного контроля, приема пищи, разведения потоков.

"Даже когда снимутся ограничения, в одно мгновение все не вернется в прошлое. На примере других стран мы видим, что если не соблюдать меры предосторожности, возможна вторая волна эпидемии. Поэтому будет постепенное возвращение к активной жизни, в том числе – к производственной работе наших предприятий", – отметил Метшин.