Стало известно, как будет работать МФЦ в Татарстане с 13 апреля

С 13 апреля МФЦ Татарстана начнет прием посетителей, но только по предварительной записи. Об этом сообщает пресс-служб МФЦ в РТ.

Чтобы подать документы или получить готовые, необходимо записаться на прием заранее на портале госуслуг РТ или в колл-центре МФЦ по телефону: 8 (843) 222-06-20. 12 апреля колл-центр работает с 8.00 до 15.00. А с 13 апреля по обычному графику: понедельник – пятница с 8:00 до 20:00, в субботу с 8:00 до 17:00.

В пресс-службе МФЦ порекомендовали жителям приходить на прием за десять минут и не позднее десяти минут назначенного времени. За услугой может обратиться только тот, кто записался на прием, предъявив код предварительной записи.

Услуги, которые можно получить в электронном виде, до окончания режима всеобщей изоляции предоставляться не будут. Например, это услуги МВД по РТ – оформление загранпаспорта старого образца, водительского удостоверения, выдача справок об отсутствии судимости и о привлечении к административной ответственности за употребление наркотических средств.

Из услуг Пенсионного фонда можно будет получить только СНИЛС, подать заявление на выдачу и доставку пенсии, а также на инвестирование пенсионных накоплений.

Также в полном объеме не оказываются услуги Федеральной налоговой службы, Фонда социального страхования, Федеральной службы судебных приставов, Росимущества, БТИ, Роспотребнадзора, ЗАГСа, корпорации "МСП".

Помимо этого, пока что не выдаются разрешения на охоту и не проводится регистрация в качестве самозанятого.

"Предварительные записи, сделанные ранее на оказание данных услуг, не действительны", – сказано в сообщении.