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За сутки в России выявлено более 2 тысяч случаев заражения COVID-19. В Татарстане новых случаев нет

Cегодня, 10:43 511 3 prokazan.ru

За последние сутки в России подтверждено 2 186 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 52 регионах. При этом, выписано по выздоровлению 246 человек. 

В Татарстане новых случаев заражения нет. На сегодняшний день в России  зарегистрировано 15 770 заболевших в 82 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 1291 человека.

Распределение по регионам

Также за сутки зафиксировано 24 летальных случаев: 14 в Москве, 4 в Московской области, 2 в Чеченской республике, 1 в Костромской области, 1 в Республике Башкортостан, 1 Республика Ингушетия. За весь период в России от коронавируса скончалось 130 человек.

 

комментарии

Горожанин
0
12 апреля 2020
10:56
В ТАТАРСТАНЕ НОВЫХ СЛУЧАЕВ НЕТ. просто надо подождать. раз в три дня обновление статистики. дай Бог если и прибавится, то немного
Горожанин
0
12 апреля 2020
11:00
Может просто тесты закончились , не ?
Горожанин
0
12 апреля 2020
11:10
Ответственность на главах регионов, поэтому с увеличением заразившихся могут "бороться" всеми способами, что бы не заругали!

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