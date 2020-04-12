За сутки в России выявлено более 2 тысяч случаев заражения COVID-19. В Татарстане новых случаев нет

За последние сутки в России подтверждено 2 186 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 52 регионах. При этом, выписано по выздоровлению 246 человек.

В Татарстане новых случаев заражения нет. На сегодняшний день в России зарегистрировано 15 770 заболевших в 82 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 1291 человека.

Распределение по регионам

Также за сутки зафиксировано 24 летальных случаев: 14 в Москве, 4 в Московской области, 2 в Чеченской республике, 1 в Костромской области, 1 в Республике Башкортостан, 1 Республика Ингушетия. За весь период в России от коронавируса скончалось 130 человек.