Татарстан стал одним из лидеров по количеству выписанных штрафов за нарушение карантина

Татарстан наряду с Краснодарским краем стал лидирующим регионом по количеству выписанных штрафов за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Суммарно в двух регионах выписано более двух тысяч протоколов по ст. 6.3 КоАП РФ. В среднем размер штрафа составляет 15 тысяч рублей. С начала апреля в Татарстане было оформлено порядка 800 правонарушений за нарушение режима. При этом, зачастую суд республики уменьшал размер штрафа до 7,5 тысяч рублей.

Согласно государственной системе "Правосудие", с 7 апреля в суды республики поступили еще 166 дел, но уже по ст. 20.6.1 КоАП РФ - "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения".

Отметим, ранее суды Татарстана начали приостанавливать дела за подобные нарушения. Например, на сайте Ново-Савинского горсуда опубликованы решения, в которых говорится, что "режим "самоизоляции" не регламентируется федеральным законодательством, в отсутствие официально объявленных чрезвычайного положения и ограничительных мероприятий (карантина)".