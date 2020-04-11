На республиканском совещании в Доме Правительства РТ поговорили о малом и среднем бизнесе

Сегодня, во время республиканского совещания в Доме Правительства Республики Татарстан, министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов напомнил, что подготовлен план мероприятий по поддержке малого и среднего бизнеса, предприятий промышленного комплекса республики.

Далее он доложил о ситуации на рынке труда. В частности, в республике зафиксирован рост безработных – с 1 апреля рост на 732 человека. Большое количество вакансий находится на портале общероссийской базы «Работа в России»

Что касается мер поддержки предпринимательства, то для 26804 предприятий малого и среднего бизнеса представлена отсрочка по уплате налогов. В банки поступило 828 заявок на реструктуризацию кредитов МСБ. Более 6 тыс. предпринимателей получили продление по уплате страховых взносов.