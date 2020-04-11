Министр экономики РТ рассказал о ежедневном мониторинге цен на основные социально значимые товары

В Республике Татарстан осуществляется ежедневный мониторинг цен на основные социально значимые товары, контролируется обеспечение достаточного уровня запасов в организациях торговли.

Об этом сообщил сегодня на республиканском совещании в Доме Правительства Республики Татарстан министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.

По словам Мидхата Шагиахметова, «резких изменений цен не отмечено». Он уточнил, что в среднем на 5% выросли цены на овощную продукцию, но это связано с сезонными изменениями.

Министр экономики РТ сообщил, что в республике контролируют ситуацию для выявления необоснованного роста цен на социально значимые товары.

«Запасы продовольственных товаров обеспечены на достаточном уровне», - сказал он. При этом уточнил, что наблюдались временные недопоставки товаров в отдельных районах. Такие ситуации необходимо отрабатывать оперативно с каждым муниципальным районом, отметил Мидхат Шагиахметов.

Исполнительными комитетами муниципалитетов на ежедневной основе ведется мониторинг колебаний цен и наличия товаров первой необходимости. Ажиотаж, наблюдаемый 2 недели назад, спал, товарный запас поддерживается на достаточном уровне. Представители районов оценивают ситуацию как стабильную.

Для обеспечения индивидуальными средствами защиты населения, медицинских работников, правоохранительных органов, волонтеров, а также работников градообразующих предприятий, чья деятельность не приостановлена, во всех муниципальных образованиях Татарстана на пошив масок привлечены самозанятые и частные швейные мастерские. Нетканый материал для пошива масок в Нижнекамске выделила компания «Полиматиз».

Мидхат Шагиахметов сообщил, что на сайте Министерства промышленности и торговли РТ размещена информация о предприятиях, имеющих возможность пошива защитных масок.