До 15 апреля медицинским работникам обещали полностью выплатить зарплату

В Татарстане зарплаты врачам, медсестрам, фельдшерам и другим работникам больниц до 15 апреля обещают полностью выплатить.

Об этом информационному агентству «Татар-информ» рассказал замминистра здравоохранения республики Айрат Гарипов.

Ранее появилась информация о том, что часть медработников получили заработную плату за март не полностью.

По закону период выплаты зарплаты за март заканчивается 15 апреля – до этого срока выплаты будут произведены в полном объёме. По словам Гарипова, сейчас вопрос находится на контроле у руководства Минздрава и Министерства финансов РТ.