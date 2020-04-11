В Казани 18 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией

В Казани 18 новых случаев подтвержденной коронавирусной инфекции. Всего по Татарстану 23 новых случая.
9 случаев завозные (ОАЭ, Таиланд, Франция, Турция), 14 – близкие контакты с заболевшими.
4 человека госпитализированы, их состояние медики оценивают как средней степени тяжести. Пациентов, нуждающихся в аппаратах ИВЛ, нет.
19 заболевших переносят заболевания в бессимптомной или лёгкой форме. Все они получают лечение на дому.
По возрастным группам:
- До 18 лет – 2
- От 18 до 30 – 7
- От 30 до 50 – 5
- От 50 до 60 – 4
- От 60 до 70 – 3
- От 70 до 80 — 2
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