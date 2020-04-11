В Казани 18 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией

В Казани 18 новых случаев подтвержденной коронавирусной инфекции. Всего по Татарстану 23 новых случая.

9 случаев завозные (ОАЭ, Таиланд, Франция, Турция), 14 – близкие контакты с заболевшими.

4 человека госпитализированы, их состояние медики оценивают как средней степени тяжести. Пациентов, нуждающихся в аппаратах ИВЛ, нет.

19 заболевших переносят заболевания в бессимптомной или лёгкой форме. Все они получают лечение на дому.

По возрастным группам: