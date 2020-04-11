За сутки от коронавируса умерло 12 человек, выявлено 1667 новых случаев

За последние сутки в России подтверждены 1667 случаев новой коронавирусной инфекции в 49 регионах, при этом выписано по выздоровлению 250 человек.

Всего в стране зарегистрировано 13 584 заболевших в 82 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 1045 человек.

Также за сутки зафиксировано 12 летальных случаев: 8 в Москве, 1 в Московской области, 1 в Хабаровском крае, 1 в Ставропольском крае, 1 в Калининградской области. За весь период в России от коронавируса скончалось 106 человек.