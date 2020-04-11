Житель Татарстана задушил жену и оставил дома маленького сына

Трагедия произошла 6 апреля в Мензелинске, где 33-летний задушил свою супругу.

По версии следствия, супруги поругались из-за того, что мужчина злоупотреблял спиртным. В разгар ссоры мужчина набросился на супругу и задушил ее. Дома он оставил 9-летнего сына, а сам ушел в запой на несколько дней.

"Подозреваемый задержан. В содеянном он признался. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу" - сообщили в пресс-службе СКР по Республике Татарстан.

На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.