Казань вошла в топ-10 городов по успешности борьбы с коронавирусом

Казань вошла в топ-10 городов России, которые наиболее успешно борются с коронавирусом.

Рейтинг составили эксперты департамента политологии и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ и Центр развития политического капитала, пишет ТАСС.

«В перечень наиболее успешных практик муниципального управления по борьбе с коронавирусом и его последствиями вошли: Уфа, Республика Башкортостан, Хабаровск, Хабаровский край, Екатеринбург, Свердловская область, Нижний Новгород, Нижегородская область, Казань, Республика Татарстан, Томск, Томская область, Иркутск, Иркутская область, Ставрополь, Ставропольский край, Петрозаводск, Республика Карелия, Салехард, Ямало-Ненецкий АО», — говорится в аналитической записке.

Чтобы определить, какие муниципалитеты лучше справляются с коронавирусом, эксперты изучали официальные указы властей, открытые данные на сайтах городских администраций и их аккаунты в соцсетях, а также публикации в СМИ. Для анализа работы в регионах политологи выделили более 20 параметров, в том числе работу горячих линий, поддержку бизнеса, медицинских работников и пенсионеров. Также смотрели, как проводится дезинфекция помещений и привлекаются волонтеры к помощи нуждающимся.