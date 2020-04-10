В Казани возбуждено уголовное дело по факту похищения троих детей

В Следкоме РТ возбуждено уголовное дело по факту похищения троих детей.

По предварительной версии, в ночь с 7 на 8 ноября 2019 года Саматова (Гайфуллина) Гузель Даулетгалиевна с тремя малолетними детьми покинула квартиру в Казань по адресу Дементьева, 9 - 34 и утром 8 ноября вылетела в Турцию рейсом S807-EO "Казань-Анталия". Женщина вывезла детей без согласия, уточнили в Следкоме республики. В настоящее время местопребывание женщины с детьми не установлено.

Приметы детей:

Гайфуллин Халид Маратович, 01.04.2011 года рождения: рост около 140 см, волосы светло-русые, глаза зелено-голубые, большие.

Гайфуллин Абдуллах Маратович, 06.07.2014 года рождения: рост около 125 см, волосы свето-русые, глаза зелено-голубые, большие.

Гайфуллина Марьям Маратовна, 30.05.2015 года рождения, рост около 120 см, волосы свето-русые, глаза зелено-голубые, большие.

Приметы Саматовой (Гайфуллиной) Гузель Даулетгалиевны 04.05.1988 года рождения: рост 180 см, волосы русые, глаза зеленые, на носу родинка, телосложение полное.

Всех, кому что-либо известно об обстоятельствах исчезновения и местонахождении несовершеннолетних, сообщить в правоохранительные органы по телефонам 8-952-048-47-11, 8(843)298-51-75 или по телефону 02 (102).