В Казани оборудуют два пешеходных перехода через железнодорожные пути

В этом году на станции Восстание и перегоне Дербышки – Кендери появятся современные одноуровневые пешеходные переходы через железнодорожные пути. Новые безопасные переходы обустроят на участках с интенсивным движением поездов, сообщают в пресс-службе Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Объекты оснястят световой и звуковой сигнализацией, освещением, накопительными площадками с направляющим ограждением, резинокордовым настилом и знаками безопасности. При необходимости будут устроены лестничные и пандусовые сходы. Строительные работы планируется начать во втором квартале 2020 года.

Также в этом году в республике запланированы проектно-изыскательские работы по устройству пешеходных переходов на станциях Лагерная и Ометьево.