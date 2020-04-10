В этом году волонтеры «Том Сойер Фест» отреставрируют в Казани только один дом

Этим летом в Казани планируется продолжить фестиваль восстановления исторической среды «Том Сойер Фест». Активисты движения возьмутся за обновление памятника деревянного зодчества – дома Покровского, расположенного по адресу: ул.Лейтенанта Шмидта, 6, сообщают в пресс-службе мэрии Казани.

Эпидемиологическая ситуация внесла коррективы в планы организаторов фестиваля. Если раньше за один летний сезон волонтеры выполняли работы на нескольких домах, то в этом году будет только один объект – дом Покровского. Работы начнутся в конце июля-начале августа, планируется обновить внешний вид здания.

Дом Покровского – памятник истории. Здесь в 1902-1941 годах жил ученый-историк и краевед, профессор Иван Михайлович Покровский, в 1929-1989 годах – ученый-геолог, профессор Виктор Иванович Троепольский. По словам координатора фестиваля в Казани Дмитрия Полосина, с инициативой обновить дом обратились сами жильцы.

"Мы работаем с объектами, которые находятся в частной собственности. Важно, чтобы у дома были хозяева, которые поддерживали бы исторический облик объекта. При этом, как правило, мы не занимаемся реконструкцией, волонтеры выполняют лишь работы по фасаду: снятие старой краски и нанесение новой, замену мелких деталей. Эти работы не требуют специальных навыков", - отметил Полосин.

Напомним, «Том Сойер Фест» – фестиваль, в рамках которого активисты и волонтеры ремонтируют ценные объекты городской застройки. Это движение в защиту исторической среды увлекло около 50 городов России. В Казани фестиваль стартовал в 2016 году. Всего за четыре сезона фестиваля активисты отремонтировали 15 зданий. В 2019 году активисты восстановили дом №12 по ул.Калинина, дом Беркутова, расположенный по ул.Фатыха Карима, 11 и дом Богородского по ул.Волкова, 42.