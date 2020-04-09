Казанец может получить тюремный срок за жестокое убийство кота

За убийство кота 29-летний казанец может отправиться в колонию на пять лет. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей "Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, совершенное с применением садистских методов".

По информации прокуратуры РТ, 9 декабря 2019 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в квартире своей приятельницы на улице Курчатова в городе Казани жестоко расправился с принадлежащим хозяйке котом. Мужчина схватил животное, нанес ему острым предметом удар по горлу, после чего несколько раз ударил по телу, а затем с силой бросил о стену. От полученных повреждений животное скончалось.

Свою вину мужчина частично признал. Уголовное дело направлено в мировой суд Советского района Казани для рассмотрения по существу.