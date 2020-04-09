Казанский терапевт рассказал о важном витамине для детей на самоизоляции

30 марта в Татарстане из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции был введен режим всеобщей самоизоляции. Выходить из дома гражданам без веской причины запретили.

С 1 апреля в республике начал действовать сервис цифровых пропусков. А со 2 апреля за выход из дома без пропуска начали штрафовать. Прогулка не является веской причиной нарушать режим самоизоляции. Это значит, что уже вторую неделю большинство казанцев сидит дома и не получает необходимые дозы витамина "солнца".

Зачем нужен витамин D, как его получить, не нарушая режим самоизоляции, какие продукты нужно употреблять, чтобы поддержать иммунитет - в материале ProKazan.ru.

Когда открыли витамин D?

Витамин D открыли в 1922 году, когда перед врачами встала задача вылечить детей от рахита. После ряда экспериментов на собаках и мышах ученые пришли к выводу, что ультрафиолетовые лучи помогают победить это заболевание. Назван он четвертой буквой латинского алфавита, потому что был открыт после витаминов A, B и C.

Зачем нам нужен витамин D?

Если раньше считалось, что главной функцией витамина "солнца" является обеспечение нормальной работы костей и мышц, то теперь ученые доказали, что витамин D имеет связь буквально со всеми системами человеческого организма.

Доказано, что "солнечный" витамин необходим для выработки половых гормонов, он положительно сказывается на иммунитете, защищает от онкологических заболеваний, замедляет старение.

Как получить витамин D?

Даже в обычное время многие люди страдают от дефицита этого микроэлемента. Это объясняется особенностями его потребления. Чтобы запустить процесс выработки витамина D, человек должен не просто находиться под солнцем, но и активно двигаться. Витамин образуется в коже, но ему нужно попасть в кровоток, а это обеспечивается физической активностью. Находясь под солнцем неподвижно, человек тоже получает витамин D, но вскоре он разрушается.

Как казанцы получают витамин D на самоизоляции?

Как показал опрос, проведенный в сообществе ProKazan.ru Вконтакте, большинство казанцев позволяют своим детям гулять либо рядом с домом, либо на балконе.

Недавно в одном из казанских сообществ появился ролик, на котором видно, как дети гуляют на крыше.

Дети гуляют на крыше

Корреспондент ProKazan.ru связался с казанским врачом-терапевтом Ильфатом Фатхутдиновым и выяснил, как получить витамин D на самоизоляции и какие продукты нужно употреблять, чтобы укрепить иммунитет и детям, и взрослым.

Врач объяснил, почему витамин D нужен человеческому организму:

"Как известно, витамин D участвует во многих обменных процессах, укрепляет иммунитет, да и в целом отвечает за хорошее самочувствие.

Прежде всего, витамин D необходим детям. Ребенок быстро растет и развивается, а витамин D очень важен для формирования здорового организма".

Доктор рассказал, как в условиях самоизоляции получить этот важный витамин:

"Витамин D образуется под действием УФ-излучения в определённом его спектре, а, как известно, ультрафиолет не проходит через стекло, поэтому необходимо гулять, находится на солнце, в умеренном количестве, конечно, чтобы избежать чрезмерной инсоляции, у которой есть свои последствия.

Проще всего с получением этого витамина, конечно, детям, живущим далеко за городом, вдали от мегаполиса. Они имеют возможность погулять на своем участке. Кроме того, за городом УФ-лучи не сталкиваются на своем пути с такими препятствиями, как смог и различные пары.

Городским людям бежать в солярий не рекомендую. Это вредно. В большом городе оптимально будет периодически выходить на балкон, но соблюдать при этом гигиену и правила самоизоляции, чтобы избежать распространение вируса".

На вопрос о том, как понять, что вам не хватает витамина D, врач ответил так:

"Заподозрить нехватку витамина сложно. Для выявления дефицита витамина лучше обратиться к врачу для дифференциальной диагностики. Из-за климатических условий в РФ практически не встретишь человека с нормальным содержанием витамина D.

Могу сказать, что при критическом дефиците у детей, как правило, наблюдается задержка развития, у них могут крошиться зубы, для них характерны частые переломы от малейших физических воздействий. Наконец, при дефиците витамина D может развиться рахитическая деформация костей".

Терапевт рассказал, какие продукты необходимо включить в свой рацион во время самоизоляции:

"Не секрет, что рацион человека должен быть сбалансированным. Лучше этот вопрос переадресовать к диетологам. Для поддержания витамина D в организме нужно больше употреблять фрукты, рыбу, рыбий жир, яичный желток. Во всем, конечно, нужно соблюдать меру. Мне нравилась идея "рыбного дня" при СССР".

Как долго продлится режим самоизоляции в Татарстане, пока неизвестно. Для поддержания иммунитета старайтесь вести здоровый образ жизни всей семьей: делайте зарядку под веселую музыку, принимайте солнечные ванны на балконе, чаще проветривайте квартиру и правильно питайтесь!

Как организовать рабочий процесс из дома и сохранить нервные клетки, находясь все время в четырех стенах во время карантина, – читайте в другом нашем материале.