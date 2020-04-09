«Лиза Алерт» просит казанцев поддержать деятельность поискового отряда

Даже во время активного распространения коронавирусной инфекции поисковый отряд "Лиза Алерт" продолжает свою деятельность.

Несмотря на режим всеобщей изоляции, волонтеры время от времени, когда ситуация требует немедленного вмешательства, идут искать людей в лесу и в городе. Поэтому риск заражения COVID-19 повышается в несколько раз. Приостановление деятельности поискового отряда может повлечь за собой неблагоприятный исход для пропавших людей. Поэтому как и любая экстренная служба – государственная ли, добровольческая ли – "Лиза Алерт" не может прекратить свою деятельность даже в сложившихся обстоятельствах.

В связи с этим, поисковый отряд нуждается в средствах защиты – масках, респираторах, перчатках, очках:

"Мы добровольно отдаем свои силы и время для того, чтобы спасти тех, кто вокруг нас, но сейчас нужна ваша помощь – для нашей защиты", - сообщают представители поискового отряда.

Важно, что отряд по-прежнему не принимает денежную помощь. Но если среди наших читателей есть те, кто готов купить или подарить отряду средства индивидуальной защиты, то можно написать вот сюда.