С 1 апреля в Татарстане зафиксировано более 2 тысяч административных нарушений

С начала апреля в Татарстане зафиксировали 2 187 административных правонарушений. Об этом на онлайн-брифинге рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

В это число вошли нарушения за распространение фейковой информации о коронавирусе и нарушение жителями республики режима самоизоляции. Также представитель ведомства заострила внимание на поддельных справках, которые якобы позволяют покидать гражданам свое жилье. Галимова отметила, что на сегодняшний день послаблений относительно соблюдения режима самоизоляции в Татарстане нет.

Напомним, ранее в республике расширился список лиц, способных штрафовать за нарушение самоизоляции. В него теперь входят не только правоохранительные органы, но и чиновники:

"К сожалению, как показывает практика, не все осознают степень серьезности ситуации и нарушают особый санитарно-эпидемиологический режим. В этой связи принято решение усилить контроль за нарушителями", - уточнила тогда Галимова.