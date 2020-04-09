В Казани пьяный парень демонстративно вынес из магазина корзину продуктов, не заплатив

В Казани задержали молодого человека, который вынес из магазина корзину продуктов и не стал за них платить.

Как сообщают в пресс-службе Росгвардии, в вечернее время патрулирующий по закрепленному маршруту наряд УВО Казани получил сообщение от дежурного оператора полиции о том, что в сетевом магазине по улице Аделя Кутуя совершен грабеж.

Прибывшим по адресу росгвардейцам администратор заведения рассказала, что недавно один из посетителей поначалу хулиганил в торговом зале, затем набрал со стеллажей полную корзину продуктов и демонстративно покинул помещение, не оплатив товар. На улице незнакомец уложил похищенное в рюкзак, а корзину выбросил.

Уточнив приметы подозреваемого в грабеже, правоохранители отправились на его поиски. Разыскиваемый гражданин с рюкзаком на плече был замечен в соседнем дворе. Увидев патруль Росгвардии, он попытался скрыться, но был тут же задержан.

Подозреваемым оказался находившийся в нетрезвом состоянии ранее судимый 22-летний местный житель. Для дальнейшего разбирательства задержанного передали полицейским. Похищенный товар изъят. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 161 УК Рф "Грабеж".