Минниханову показали мобильную лабораторию для диагностики коронавируса, которую выпускают в Казани

Рустам Минниханов посетил Республиканскую клиническую инфекционную больницу, где президенту представили мобильный комплекс для быстрой диагностики инфекций.

Как уточнили в пресс-службе президента РТ, аппарат разработан командой российских и японских специалистов. Производство налажено в Казани и Токио. Казанское предприятие «Эвотек-Мирай Геномикс», выпускающее устройство, работает в три смены.

Лабораторию, состоящую из двух модулей, можно развернуть в течение нескольких минут. Данный комплекс ориентирован на мультидиагностику (до 10 патогенов). За 10-20 минут высокочувствительная тест-система дает результат, практически стопроцентной точности (99,98%). Для этого требуется сделать забор биоматериала классическим способом - из носоглотки.

Инвестором проекта выступил Российский фонд прямых инвестиций, который вложил в производство экспресс-тестов более миллиарда рублей. Партнеры фонда в ОАЭ, Австрии и других странах подтвердили уникальность созданной в Казани системы. Сегодня идет процесс регистрации разработки в Росздравнадзоре.