В Казани полиция искала девушку, которая уехала на «Мазде» и пропала

Казанские полицейские помогли жительнице города найти пропавшую дочь, сообщают в городской Госавтоинспекции.

В дежурную часть ГИБДД поступил звонок от местной жительницы. Женщина сообщила, что у нее пропала дочь и вот уже несколько дней она не может ее найти. Предположительно, девушка могла передвигаться на автомобиле марки «Мазда».

Инспектор дежурного отделения полка ДПС лейтенант полиции Айнур Ахмедзянов успокоил мать девушки, принял сообщение и оперативно передал информацию всем постам ДПС. Параллельно автоинспектор проследил по видеокамерам направление движения указанной машины. Связавшись еще раз с заявительницей, совместно определили возможное место нахождения дочери.

Уже через несколько часов ее нашли. В настоящее время девушка находится дома, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Где находилась девушка, не уточняется.