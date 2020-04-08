В Казани будут судить мужчину, который зарезал товарища за кусок мяса

В Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя, который убил товарища из-за мяса, сообщают в Следкоме РТ.

По версии следствия, вечером 13 января 2020 года обвиняемый, проживающий в одном из домов по улице Химиков города Казани, пригласил 48-летнего потерпевшего в гости распивать спиртные напитки. В дальнейшем хозяин уснул, а проснувшись, обнаружил, что гость вытаскивает мясо из холодильника. Обвинив мужчину в воровстве он ударил его ножом в области поясницы, после чего раненый потерпевший выбежал на улицу, где потерял сознание и скончался.

Вину злоумышленник, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, признал полностью. Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу