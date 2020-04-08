В Казани мужчина отправил интимные фото девушки ее собственному парню

29-летний житель Татарстана подозревается в нарушении неприкосновенности частной жизни. Он рассылал интимные фото бывшей подруги.

Как сообщают в Следкоме РТ, 5 марта на электронную почту одного из жителей Казани пришли интимные фото его девушки. В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили подозреваемого в рассылке. Им оказался бывший друг потерпевшей - 25-летней жительницы Казани.

От дачи показаний подозреваемый отказался, сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело, Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.