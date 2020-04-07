Экс-полицейского из Казани будут судить за изнасилование жительницы Чебоксар

Бывший сотрудник полиции из Казани обвиняется в изнасиловании жительницы Чебоксар. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.

По версии следствия, в ноябре прошлого года сотрудник правоохранительных органов Казани находился в отпуске в Чебоксарах, где он вместе с другом распивал спиртное. Мужчины предложили 49-летней соседке за плату убраться у них в комнате. Женщина согласилась - она помыла полы и ушла к себе в комнату. Однако обвиняемый отправился за потерпевшей, а затем повалил на кровать и изнасиловал.

Сейчас в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. После совершения преступления обвиняемый был уволен со службы за совершение поступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел.