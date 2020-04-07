Экс-полицейского из Казани будут судить за изнасилование жительницы Чебоксар

Бывший сотрудник полиции из Казани обвиняется в изнасиловании жительницы Чебоксар. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.
По версии следствия, в ноябре прошлого года сотрудник правоохранительных органов Казани находился в отпуске в Чебоксарах, где он вместе с другом распивал спиртное. Мужчины предложили 49-летней соседке за плату убраться у них в комнате. Женщина согласилась - она помыла полы и ушла к себе в комнату. Однако обвиняемый отправился за потерпевшей, а затем повалил на кровать и изнасиловал.
Сейчас в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. После совершения преступления обвиняемый был уволен со службы за совершение поступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел.
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Таких постановлений в Татарстане было несколько десятков, в том числе резонансные, к примеру, на многодетного отца, который в деревне решил порыбачить. Возмущенные жители начали жаловаться. К проблеме подключились юристы. Оказалось, что штрафы по этой статье касаются только тех, кто находится на карантине, то есть заболевших коронавирусом, прибывших из-за границы или контактировавших с ними. А для нарушивших самоизоляцию есть другая статья: 20.6.1. КоАП РФ (нарушение режима повышенной готовности),
Как сообщают источники KazanFirst, из Верховного суда Татарстана в районные суды поступило распоряжение приостановить все дела, заведенные по ч.2 ст.6.3.
- Все материалы мы возвращаем, если с вами кто-то захочет разбираться - это будет МЧС. По вам не 6.3, а другая статья должна быть. Все забудьте, что вам выписали. Если они захотят возобновить, то это уже не полиция будет, а МЧС, они с вами свяжутся, если захотят, - пересказал разговор с помощником судьи один из оштрафованных.
По его словам, полицейские перегнули палку, когда начали штрафовать всех подряд, а суды, назначившие первые наказания, неправильно трактовали закон.
Видимо, теперь протоколы за нарушение самоизоляции будут выписывать по статье 20.6.1 КоАП РФ, которая влечет штраф от 1000 до 30 000 на граждан, от 30 000 до 50 000 – на ИП и от 100 000 до 300 000 рублей – на юридических лиц. Причем по этой статье возможно предупреждение, при повторном же нарушении – штраф.