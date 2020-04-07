В аэропорту Казани закрыли один из терминалов

В международном аэропорту Казани временно прекратил работу пассажирский терминал 2. Все рейсы переведены в терминал 1А, сообщили в пресс-службе аэропорта. Вход в терминал 1А осуществляется через терминал 1.

Напомним, ранее сообщалось о сокращении числа электричек до аэропорта. На сегодняшний день на маршруте сохраняются следующие поезда:

Казань – Аэропорт

№ 6702. Отправление со станции Казань в 7.40, прибытие на станцию Аэропорт в 8.08;

№ 6710. Отправление со станции Казань в 18.10, прибытие на станцию Аэропорт в 18.38.

Аэропорт – Казань

№ 6703. Отправление со станции Аэропорт в 8.50, прибытие на станцию Казань в 9.18;

№ 6711. Отправление со станции Аэропорт в 18.54, прибытие на станцию Казань в 19.22.

