Казанец насмерть забил пенсионерку гвоздодером

Жителя Казани обвиняют в разбое и убийстве пенсионерки.

По версии следствия, 2 декабря 2019 года 60-летний ранее судимый обвиняемый зашел к 74-летней соседке за гвоздодером. Взяв у пенсионерки инструмент, он попросил у нее в долг 200 рублей, а получив отказ, нанес женщине многочисленные удары гвоздодером по голове. Затем он забрал ее сотовый телефон, запер дверь и пошел в ломбард, где сдал телефон за 500 рублей. В результате полученных повреждений, спустя 1,5 месяца женщина скончалась в больнице.

Причастность к совершению преступления мужчина признал полностью. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.