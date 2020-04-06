Казанцам старше 60 лет не будут отключать телефон за неуплату

В условиях режима самоизоляции абоненты старше 60 лет в Казани будут оставаться на связи даже в случае неоплаты телефонных счетов. Об этом сегодня на заседании штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции сообщил начальник Управления информационных технологий и связи Рифат Ханнанов.

Операторы мобильной связи обеспечивают возможность оставаться на связи при нулевом или минусовом балансе. Так, компании «Таттелеком» и «Ростелеком» подтвердили сохранение услуг абонентам телефонии старше 60 лет даже при отсутствии оплаты. Также отмечено, что заявки от абонентов старше 60 лет систем коллективного приема телевидения, спутникового или кабельного ТВ обслуживаются в первую очередь.

«Мы благодарим операторов связи за понимание и за принятое решение. Этот шаг говорит о том, что мы вместе работаем в непростой ситуации, – сказал Мэр Казани Ильсур Метшин. – Абонентам старше 60 лет, у которых по разным причинам нет возможности пополнить счет, нельзя отключать телефон. Одинокие пожилые горожане могут попасть в безвыходную ситуацию, если у них нет связи, поэтому прошу продолжить работу в этом направлении».