В частной клинике рассказали о стоимости теста на коронавирус. Его можно будет сдать в Казани

В сети клиник «Ингосстраха» можно будет пройти тест на коронавирус, сообщили в пресс-службе компании.
Сеть клиник «Будь Здоров», принадлежащая страховой компании, начнет делать тесты на коронавирус. С 8 апреля услуга будет доступна в Москве и Московской области, в будущем - еще в ряде городов, в том числе и в Казани.
"Тестирование проводится методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Тесты производства ДНК-технологии надежны и дают результаты специфичности с точностью 99,9%. Результаты анализов пациентам будут направляться по электронной почте и в личный кабинет через два дня после проведения исследования. Тесты могут сдать клинически здоровые взрослые люди и дети без признаков ОРВИ. Никакой специальной подготовки для проведения теста не требуется" - уточнили в пресс-службе.
Направление врача для анализа не требуется. Пациенту достаточно иметь при себе паспорт, детям – свидетельства о рождении. Если результат анализа на коронавирус окажется положительным, то тест будет перепроверен при участии Роспотребнадзора. Стоимость проведения теста на коронавирус в сети клиник «Будь Здоров» составит 2 000 рублей при визите пациента в клинику, и 6 000 рублей при проведении анализа на дому.
Ранее о начале платного тестирования на COVID-19 сообщали в Роспотребнадзоре. Оно также пока доступно только москвичам и жителям Подмосковья, стоимость пока не озвучена.
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- и почитайте то что откроется. Им - бесплатно, своим - сами видите.
Сразу вспоминается голод 1946 года когда в СССР по далеко не полным официальным данным умерло три миллиона человек потому что продовольлствие по приказу Сталина десятками эшелонов вывозилось в Германию.
Так он выполнял приказ Гитлера изданный им своим гауляйтерам еще за пять лет до того: "Пусть голодают кто угодно только не немцы".