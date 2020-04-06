В Казани медики и волонтеры могут бесплатно ездить на общественном транспорте

В Казани медработники и волонтеры получили 5 870 безлимитных проездных на все виды городского общественного транспорта. Об этом сегодня сообщили в Казгордуме.

"Предоставление бесплатного проезда для медиков в общественном транспорте – это способ выразить нашу общую благодарность за их работу", – подчеркнул Мэр Казани Ильсур Метшин.

Ранее в помощь казанским врачам компания Яндекс.Такси выделила 30 автомобилей.

Добавим также, что льготные категории горожан, которые пополнили ресурс электронного проездного билета, но не совершат ни одной поездки в апреле в общественном транспорте, смогут перенести средства на транспортной карте на следующий месяц – май.