Банк «Открытие» повысил ставки по сберегательным продуктам

Банк «Открытие» повысил ставки по наиболее популярным вкладам «Надежный Промо», «Надежный», «Открытый» и «Основной доход». Теперь размер максимальной ставки в «Открытии» - 6% годовых по вкладу «Надежный промо»*.

Ставки по продуктам «Надежный», «Открытый» и «Основной доход» увеличены на сроках 181 и 367 дней и составляют максимально 5,8%. Для премиальных клиентов по вкладу «Надежный» на указанных сроках будет действовать дополнительная надбавка к ставке в размере 0,2ПП.

Повышение ставок коснулось не только вкладов, но и накопительных счетов. Ставка по счету «Моя копилка» тоже увеличена до 5,5% годовых для всех категорий клиентов, кроме премиальных. Для них также будет действовать надбавка 0,2ПП, и ставка, таким образом, будет повышена до 5,7% годовых.

*Ставки даны с учетом капитализации процентов

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.