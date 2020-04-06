Видео с задержанием казанской пенсионерки за нарушение самоизоляции назвали фейком

Накануне телеканал "Татарстан-24" опубликовал на сайте видеозапись с комментарием, в котором утверждалось, что на Пушкина полицейские задержали пенсионерку за нарушение режима самоизоляции. На данный момент видео первоисточника уже недоступно.

Как утверждает "Татар-информ" со ссылкой на собственный источник, сообщение телеканала оказалось фейком. По сведениям издания, все это произошло 2 апреля, на пенсионерку попросила обратить внимание женщина в "Ленинском садике". По ее словам, старушка разбрасывала мусор и раскапывала землю под деревьями. Правоохранителям пенсионерка не смогла представиться и внятно сказать, где живет, и ее увезли в отдел полиции для установления личности, а после проводили по месту жительства. От МВД РТ официальных комментариев пока не поступало.