Казанские предприниматели рассказали, как самоизоляция отразилась на их бизнесе

Вчера Владимир Путин объявил о продлении самоизоляции до 30 апреля. При этом, он отметил, что зарплата работников должна сохраняться, однако, ответ на вопрос: откуда взять деньги на зарплату, если почти весь малый и средний бизнес теряет в прибыли от 70% до 100%, остается открытым.

Еще до продления самоизоляции мы поговорили с тремя казанскими предпринимателями – они рассказали, как самоизоляция отразилась на их бизнесе и что будет с предприятием до окончания «путинских каникул».

Донат Мухаметшин – один из основателей танцевального бара «BAZZAR».

Комментарий был дан до вчерашнего выступления Владимира Путина

- Как вы адаптировались под условия карантина?

- Я думаю, не скоро можно будет говорить об адаптации. Официально ничего не понятно – мы решили закрыться на время, в первую очередь, исходя из моральных побуждений.

- Путин говорил о налоговых каникулах. Как вы считаете, для вас это существенная поддержка?

- Капля в море. Пока что, это полумеры. Сейчас куда более значимой мерой стало бы принятие на себя ответственности за происходящее, и не нужно было называть карантин «каникулами». Ну и скорость принятия решений: две недели они что-то формируют, а в до исполнения так и не доходит. Тем временем рынок уже схлопнулся и люди остаются без работы каждый час.

- Что вы будете делать, чтобы бизнес протянул до конца карантина?

- Сейчас мы вообще взяли паузу на 3-5 дней, чтобы понять в какую сторону дует ветер. Пока что бушует шторм, а потом может наступить даже штиль, и тогда придётся активно грести вёслами. Сколько продлится буря – непонятно. Нам нужно экономить силы, в первую очередь моральные.

- Как вы поступаете с сотрудниками? Предприятие выплачивает им зарплату за свой счет?

- Пока что вопрос решён только с мартом, который уже и так принес убытки из-за скорости, и невозможности прогнозировать развитие событий. Плюс ко всему – слабая информационная подготовленность и отсутствие прозрачности со стороны власти вставляют нам палки в колеса. Дальше будем ждать середины апреля, говорят, что будут предложения по кредитам, но это уже новый сезон сериала, в котором мы все оказались.

Что думает о ситуации Донат Мухаметшин после вчерашнего выступления Владимира Путина? - ссылка на пост в инстаграме.

Владимира Сидорова – мастер маникюра в собственной студии «BLACK NAIL».

Комментарий скорректирован после вчерашнего выступления Владимира Путина

- Как вы адаптировались под условия карантина?

- Я вообще никак не адаптировалась, и без понятия, как это сделать. Клиентов нет – людям сейчас не до маникюра, ведь все деньги ушли на запасы гречки и туалетной бумаги. Если обычно ко мне ходит около 25 человек в неделю, то перед «путинскими и каникулами» их стало 5-6. А сейчас я вообще сижу без работы.

Предполагаю, что сейчас будут ходить к тем, кто работает на дому. А после отмены режима самоизоляции, мастера, которые не стерилизуют инструменты, уйдут с рынка. Как и те студии, в которых столы расположены слишком близко друг к другу – сейчас у каждого человека внутреннее отторжение от близкого контакта с незнакомыми людьми, и после окончания пандемии оно не пропадет.

- Путин говорил о налоговых каникулах. Как вы считаете, для вас это существенная поддержка?

- Это все бредни. До 31 марта нужно заплатить за пенсионку за первый квартал за 2020 года. А до 30 апреля нужно подать декларацию в налоговую, и оплатить позже. Да, возможно я оплачу меньше. Но все равно оплачу. И если у меня это варьируется в 3000-5000 рублей, то у более крупного бизнеса сумма возрастает в сотни раз.

- Что вы будете делать, чтобы бизнес протянул до конца карантина?

- Я не знаю, что делать. Сейчас у меня нет возможности работать – я живу за городом, плюс, попасть в студию не могу, а все мои инструменты и материалы заперты в студии, в которую меня не пустят (но, за которую я продолжаю платить аренду).

Но руки я не опускаю – когда-нибудь это точно закончится. Кстати, девушки, готовьтесь! Цены на материалы очень быстро поднимаются, следовательно, мастерам придется повышать цены на услуги.

Основатель казанской кальянной – предпочел отвечать на вопросы анонимно

Комментарий скорректирован после вчерашнего выступления Владимира Путина

- Как вы адаптировались под условия карантина?

- Для нас история с закрытием началась гораздо раньше, чем для остальных – кальянные запретили 17 марта. Когда шумиха и паника только начала нарастать, мы начали закупаться обеззараживающими средствами и дезинфицировать все, с чем контактирует гость.

Но, за будущее мы не слишком переживаем. Постоянники останутся с нами, плюс, мы контактируем с клиентами в соцсетях. А есть гости, которые настолько родны нашему заведению, что приходят без брони – им мы написали о закрытии лично, чтоб не получилось, что они придут к закрытым дверям.

Путин говорил о налоговых каникулах. Как вы считаете, для вас это существенная поддержка?

- Это все бред – они что есть, что их нет. Сейчас гораздо более значим вопрос аренды, потому что почти все заведения арендуют помещения. Уверен, все уже связались со своими арендодателями и многим они пошли навстречу. И, я считаю, логично, что если заведение полностью закрывается, то и аренда взиматься не должна. По крайней мере, мне удалось договориться на такие условия.

- Сейчас нам помогает не государство, а лояльные арендодатели.

Что вы будете делать, чтобы бизнес протянул до конца карантина?

- У меня ситуация довольно неплохая, потому что я не плачу за аренду, а, следовательно, за электричество/воду тоже. Плюс, у меня есть некоторые накопления, которые позволяют мне жить самому и помогать сотрудникам.

- Как вы поступаете с сотрудниками? Предприятие выплачивает им зарплату за свой счет?

- Они не работают, но получают минимальную зарплату. Пусть я проживу как-то, но многие из моих сотрудников потеряли рабочие дни не по своей вине. Конечно, тут уже чисто человеческий фактор – я не хочу бросать их в беде и тот, кто в определенный день должен был выйти на смену и получает минимальную ставку.

Какая ситуация у других казанских предпринимателей?

Треть предпринимателей, участвующих в опросе, вынуждены закрывать свой бизнес. А четверть согласна с тем, что вероятность разориться с каждым днем все больше.

Что говорят власти Татарстана?

Сегодня была проведена трансляция, в ходе которой рассказали, как будет продолжаться функционирование предприятий и жизнедеятельность татарстанцев, а также на какой период планируется продление режима самоизоляции.

Также, в ходе трансляции, мы задали вопросы спикерам:

- Какие меры будут предприняты для поддержки малого и среднего бизнеса в условиях продления самоизоляции до 30 апреля?

- К сожалению, в ходе трансляции, ответ на данный вопросы озвучены не были.

- ​Как власти будут помогать предпринимателям сохранять зарплаты для работников?

- К сожалению, в ходе трансляции, ответ на данный вопросы озвучены не были.

Уверенны, ответы на эти вопросы необходимы каждому казанцу.