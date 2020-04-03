Казанские предприниматели рассказали, как самоизоляция отразилась на их бизнесе

Вчера Владимир Путин объявил о продлении самоизоляции до 30 апреля. При этом, он отметил, что зарплата работников должна сохраняться, однако, ответ на вопрос: откуда взять деньги на зарплату, если почти весь малый и средний бизнес теряет в прибыли от 70% до 100%, остается открытым.
Еще до продления самоизоляции мы поговорили с тремя казанскими предпринимателями – они рассказали, как самоизоляция отразилась на их бизнесе и что будет с предприятием до окончания «путинских каникул».
Донат Мухаметшин – один из основателей танцевального бара «BAZZAR».
Комментарий был дан до вчерашнего выступления Владимира Путина
- Как вы адаптировались под условия карантина?
- Я думаю, не скоро можно будет говорить об адаптации. Официально ничего не понятно – мы решили закрыться на время, в первую очередь, исходя из моральных побуждений.
- Путин говорил о налоговых каникулах. Как вы считаете, для вас это существенная поддержка?
- Капля в море. Пока что, это полумеры. Сейчас куда более значимой мерой стало бы принятие на себя ответственности за происходящее, и не нужно было называть карантин «каникулами». Ну и скорость принятия решений: две недели они что-то формируют, а в до исполнения так и не доходит. Тем временем рынок уже схлопнулся и люди остаются без работы каждый час.
- Что вы будете делать, чтобы бизнес протянул до конца карантина?
- Сейчас мы вообще взяли паузу на 3-5 дней, чтобы понять в какую сторону дует ветер. Пока что бушует шторм, а потом может наступить даже штиль, и тогда придётся активно грести вёслами. Сколько продлится буря – непонятно. Нам нужно экономить силы, в первую очередь моральные.
- Как вы поступаете с сотрудниками? Предприятие выплачивает им зарплату за свой счет?
- Пока что вопрос решён только с мартом, который уже и так принес убытки из-за скорости, и невозможности прогнозировать развитие событий. Плюс ко всему – слабая информационная подготовленность и отсутствие прозрачности со стороны власти вставляют нам палки в колеса. Дальше будем ждать середины апреля, говорят, что будут предложения по кредитам, но это уже новый сезон сериала, в котором мы все оказались.
Что думает о ситуации Донат Мухаметшин после вчерашнего выступления Владимира Путина? - ссылка на пост в инстаграме.
Владимира Сидорова – мастер маникюра в собственной студии «BLACK NAIL».
Комментарий скорректирован после вчерашнего выступления Владимира Путина
- Как вы адаптировались под условия карантина?
- Я вообще никак не адаптировалась, и без понятия, как это сделать. Клиентов нет – людям сейчас не до маникюра, ведь все деньги ушли на запасы гречки и туалетной бумаги. Если обычно ко мне ходит около 25 человек в неделю, то перед «путинскими и каникулами» их стало 5-6. А сейчас я вообще сижу без работы.
Предполагаю, что сейчас будут ходить к тем, кто работает на дому. А после отмены режима самоизоляции, мастера, которые не стерилизуют инструменты, уйдут с рынка. Как и те студии, в которых столы расположены слишком близко друг к другу – сейчас у каждого человека внутреннее отторжение от близкого контакта с незнакомыми людьми, и после окончания пандемии оно не пропадет.
- Путин говорил о налоговых каникулах. Как вы считаете, для вас это существенная поддержка?
- Это все бредни. До 31 марта нужно заплатить за пенсионку за первый квартал за 2020 года. А до 30 апреля нужно подать декларацию в налоговую, и оплатить позже. Да, возможно я оплачу меньше. Но все равно оплачу. И если у меня это варьируется в 3000-5000 рублей, то у более крупного бизнеса сумма возрастает в сотни раз.
- Что вы будете делать, чтобы бизнес протянул до конца карантина?
- Я не знаю, что делать. Сейчас у меня нет возможности работать – я живу за городом, плюс, попасть в студию не могу, а все мои инструменты и материалы заперты в студии, в которую меня не пустят (но, за которую я продолжаю платить аренду).
Но руки я не опускаю – когда-нибудь это точно закончится. Кстати, девушки, готовьтесь! Цены на материалы очень быстро поднимаются, следовательно, мастерам придется повышать цены на услуги.
Основатель казанской кальянной – предпочел отвечать на вопросы анонимно
Комментарий скорректирован после вчерашнего выступления Владимира Путина
- Как вы адаптировались под условия карантина?
- Для нас история с закрытием началась гораздо раньше, чем для остальных – кальянные запретили 17 марта. Когда шумиха и паника только начала нарастать, мы начали закупаться обеззараживающими средствами и дезинфицировать все, с чем контактирует гость.
Но, за будущее мы не слишком переживаем. Постоянники останутся с нами, плюс, мы контактируем с клиентами в соцсетях. А есть гости, которые настолько родны нашему заведению, что приходят без брони – им мы написали о закрытии лично, чтоб не получилось, что они придут к закрытым дверям.
Путин говорил о налоговых каникулах. Как вы считаете, для вас это существенная поддержка?
- Это все бред – они что есть, что их нет. Сейчас гораздо более значим вопрос аренды, потому что почти все заведения арендуют помещения. Уверен, все уже связались со своими арендодателями и многим они пошли навстречу. И, я считаю, логично, что если заведение полностью закрывается, то и аренда взиматься не должна. По крайней мере, мне удалось договориться на такие условия.
- Сейчас нам помогает не государство, а лояльные арендодатели.
Что вы будете делать, чтобы бизнес протянул до конца карантина?
- У меня ситуация довольно неплохая, потому что я не плачу за аренду, а, следовательно, за электричество/воду тоже. Плюс, у меня есть некоторые накопления, которые позволяют мне жить самому и помогать сотрудникам.
- Как вы поступаете с сотрудниками? Предприятие выплачивает им зарплату за свой счет?
- Они не работают, но получают минимальную зарплату. Пусть я проживу как-то, но многие из моих сотрудников потеряли рабочие дни не по своей вине. Конечно, тут уже чисто человеческий фактор – я не хочу бросать их в беде и тот, кто в определенный день должен был выйти на смену и получает минимальную ставку.
Какая ситуация у других казанских предпринимателей?
Треть предпринимателей, участвующих в опросе, вынуждены закрывать свой бизнес. А четверть согласна с тем, что вероятность разориться с каждым днем все больше.
Что говорят власти Татарстана?
Сегодня была проведена трансляция, в ходе которой рассказали, как будет продолжаться функционирование предприятий и жизнедеятельность татарстанцев, а также на какой период планируется продление режима самоизоляции.
Также, в ходе трансляции, мы задали вопросы спикерам:
- Какие меры будут предприняты для поддержки малого и среднего бизнеса в условиях продления самоизоляции до 30 апреля?
- К сожалению, в ходе трансляции, ответ на данный вопросы озвучены не были.
- Как власти будут помогать предпринимателям сохранять зарплаты для работников?
- К сожалению, в ходе трансляции, ответ на данный вопросы озвучены не были.
Уверенны, ответы на эти вопросы необходимы каждому казанцу.
комментарии
Эта дура походу до сих пор на вмененке сидит.
Рука руку моет, особенно в период карантина. Но попа, видимо, может мыть только попу.
-А денег откуда взять?
-Ээээ....
Пора искать хрупкое дно. И говорить как есть, не мямлить! Через маску.
Эх раз, еще раз, чтоб не видеть больше вас.
ты просто грязная собака молчи! скоро путина и его приспешников разных там метшинов повесим а тебе пулю пришлем
карантин не введен! жри дерьмо путина
Рука руку моет, особенно в период карантина. Но попа, видимо, может мыть только попу.
ты просто грязная собака молчи! скоро путина и его приспешников разных там метшинов повесим а тебе пулю пришлем
карантин не введен! жри дерьмо путина