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Казанские предприниматели рассказали, как самоизоляция отразилась на их бизнесе

Bчера, 19:51 1986 44
Яна Крутовских
Что говорят власти о трудностях предпринимателей

Вчера Владимир Путин объявил о продлении самоизоляции до 30 апреля. При этом, он отметил, что зарплата работников должна сохраняться, однако, ответ на вопрос: откуда взять деньги на зарплату, если почти весь малый и средний бизнес теряет в прибыли от 70% до 100%, остается открытым.

Еще до продления самоизоляции мы поговорили с тремя казанскими предпринимателями – они рассказали, как самоизоляция отразилась на их бизнесе и что будет с предприятием до окончания «путинских каникул».

Донат Мухаметшин – один из основателей танцевального бара «BAZZAR».

Комментарий был дан до вчерашнего выступления Владимира Путина

 

- Как вы адаптировались под условия карантина?

- Я думаю, не скоро можно будет говорить об адаптации. Официально ничего не понятно – мы решили закрыться на время, в первую очередь, исходя из моральных побуждений.

- Путин говорил о налоговых каникулах. Как вы считаете, для вас это существенная поддержка?

- Капля в море. Пока что, это полумеры. Сейчас куда более значимой мерой стало бы принятие на себя ответственности за происходящее, и не нужно было называть карантин «каникулами». Ну и скорость принятия решений: две недели они что-то формируют, а в до исполнения так и не доходит. Тем временем рынок уже схлопнулся и люди остаются без работы каждый час.

- Что вы будете делать, чтобы бизнес протянул до конца карантина?

-  Сейчас мы вообще взяли паузу на 3-5 дней, чтобы понять в какую сторону дует ветер. Пока что бушует шторм, а потом может наступить даже штиль, и тогда придётся активно грести вёслами. Сколько продлится буря – непонятно. Нам нужно экономить силы, в первую очередь моральные.

- Как вы поступаете с сотрудниками? Предприятие выплачивает им зарплату за свой счет?

- Пока что вопрос решён только с мартом, который уже и так принес убытки из-за скорости, и невозможности прогнозировать развитие событий. Плюс ко всему – слабая информационная подготовленность и отсутствие прозрачности со стороны власти вставляют нам палки в колеса. Дальше будем ждать середины апреля, говорят, что будут предложения по кредитам, но это уже новый сезон сериала, в котором мы все оказались.

Что думает о ситуации Донат Мухаметшин после вчерашнего выступления Владимира Путина? - ссылка на пост в инстаграме.

 

Владимира Сидорова – мастер маникюра в собственной студии «BLACK NAIL».

Комментарий скорректирован после вчерашнего выступления Владимира Путина

- Как вы адаптировались под условия карантина?

- Я вообще никак не адаптировалась, и без понятия, как это сделать. Клиентов нет – людям сейчас не до маникюра, ведь все деньги ушли на запасы гречки и туалетной бумаги. Если обычно ко мне ходит около 25 человек в неделю, то перед «путинскими и каникулами» их стало 5-6. А сейчас я вообще сижу без работы.

Предполагаю, что сейчас будут ходить к тем, кто работает на дому. А после отмены режима самоизоляции, мастера, которые не стерилизуют инструменты, уйдут с рынка. Как и те студии, в которых столы расположены слишком близко друг к другу – сейчас у каждого человека внутреннее отторжение от близкого контакта с незнакомыми людьми, и после окончания пандемии оно не пропадет.

- Путин говорил о налоговых каникулах. Как вы считаете, для вас это существенная поддержка?

- Это все бредни. До 31 марта нужно заплатить за пенсионку за первый квартал за 2020 года. А до 30 апреля нужно подать декларацию в налоговую, и оплатить позже. Да, возможно я оплачу меньше. Но все равно оплачу. И если у меня это варьируется в 3000-5000 рублей, то у более крупного бизнеса сумма возрастает в сотни раз. 

- Что вы будете делать, чтобы бизнес протянул до конца карантина?

- Я не знаю, что делать. Сейчас у меня нет возможности работать – я живу за городом, плюс, попасть в студию не могу, а все мои инструменты и материалы заперты в студии, в которую меня не пустят (но, за которую я продолжаю платить аренду).

Но руки я не опускаю – когда-нибудь это точно закончится. Кстати, девушки, готовьтесь! Цены на материалы очень быстро поднимаются, следовательно, мастерам придется повышать цены на услуги.

 

Основатель казанской кальянной – предпочел отвечать на вопросы анонимно

Комментарий скорректирован после вчерашнего выступления Владимира Путина

- Как вы адаптировались под условия карантина?

- Для нас история с закрытием началась гораздо раньше, чем для остальных – кальянные запретили 17 марта. Когда шумиха и паника только начала нарастать, мы начали закупаться обеззараживающими средствами и дезинфицировать все, с чем контактирует гость.

Но, за будущее мы не слишком переживаем. Постоянники останутся с нами, плюс, мы контактируем с клиентами в соцсетях. А есть гости, которые настолько родны нашему заведению, что приходят без брони – им мы написали о закрытии лично, чтоб не получилось, что они придут к закрытым дверям.

Путин говорил о налоговых каникулах. Как вы считаете, для вас это существенная поддержка?

- Это все бред – они что есть, что их нет. Сейчас гораздо более значим вопрос аренды, потому что почти все заведения арендуют помещения. Уверен, все уже связались со своими арендодателями и многим они пошли навстречу. И, я считаю, логично, что если заведение полностью закрывается, то и аренда взиматься не должна. По крайней мере, мне удалось договориться на такие условия.

- Сейчас нам помогает не государство, а лояльные арендодатели.

Что вы будете делать, чтобы бизнес протянул до конца карантина?

- У меня ситуация довольно неплохая, потому что я не плачу за аренду, а, следовательно, за электричество/воду тоже. Плюс, у меня есть некоторые накопления, которые позволяют мне жить самому и помогать сотрудникам.

- Как вы поступаете с сотрудниками? Предприятие выплачивает им зарплату за свой счет?

- Они не работают, но получают минимальную зарплату. Пусть я проживу как-то, но многие из моих сотрудников потеряли рабочие дни не по своей вине. Конечно, тут уже чисто человеческий фактор – я не хочу бросать их в беде и тот, кто в определенный день должен был выйти на смену и получает минимальную ставку. 

 

Какая ситуация у других казанских предпринимателей?

Треть предпринимателей, участвующих в опросе, вынуждены закрывать свой бизнес. А четверть согласна с тем, что вероятность разориться с каждым днем все больше.

 

Что говорят власти Татарстана?

Сегодня была проведена трансляция, в ходе которой рассказали, как будет продолжаться функционирование предприятий и жизнедеятельность татарстанцев, а также на какой период планируется продление режима самоизоляции.

Также, в ходе трансляции, мы задали вопросы спикерам:

- Какие меры будут предприняты для поддержки малого и среднего бизнеса в условиях продления самоизоляции до 30 апреля?

- К сожалению, в ходе трансляции, ответ на данный вопросы озвучены не были.

- ​Как власти будут помогать предпринимателям сохранять зарплаты для работников?

- К сожалению, в ходе трансляции, ответ на данный вопросы озвучены не были.

Уверенны, ответы на эти вопросы необходимы каждому казанцу.

комментарии

Самозанятый
2
03 апреля 2020
20:36
Сидорова врет как сидорова коза - самозанятые не платят пенсионку, только добровольно. И налоги платят только по фактической выручке.
Эта дура походу до сих пор на вмененке сидит.
Самозанятый
0
03 апреля 2020
20:37
Каждому казанцу нужны не вопросы, а ответы!
Горожанин
1
03 апреля 2020
20:38
И это только трое, кто смог сказать без мата.
Мансур
2
03 апреля 2020
20:47
Как-то до вируса еще пришли в ресторан ТрофЕЙ. Вместе с недешёвым блюдом нам подали большой курчавый волос. На замечание ответили "извините". Ну вот и вы извините
Горожанин
4
03 апреля 2020
20:57
Ой да ладно. Нынешние владельцы предприятий не платили зарплату месяцами. На эти деньги они скупили акции этих самых предприятий и стали их законными владельцами. А долг по зряплате как то там выплатили, когда рубль в очередной раз рухнул.
Горожанин
4
03 апреля 2020
21:02
Вероятно, по многочисленным просьбам мелких предпринимателей, которые не смогли договориться с полтора сотрудниками, будет выписан мораторий на погашение зряплатной задолженности крупных предприятий, крупных олигархов, и не очень, мелких, так сказать.
Рука руку моет, особенно в период карантина. Но попа, видимо, может мыть только попу.
Гражданин 113
0
03 апреля 2020
21:13
-Платите з.п. своим сотрудникам!
-А денег откуда взять?
-Ээээ....
Горожанин
6
03 апреля 2020
21:16
А жопа все ближе
Горожанин
6
03 апреля 2020
21:23
Маникюр, педикюр, кальянная. Вы издеваетесь? Там бизенес прет только в самый апогей отмывки бабла. В Казани больше веников не вяжут?
Горожанин
6
03 апреля 2020
21:31
Как теперь взятку дать, не знаю, в танцевальном баре то карантин. А как дела в "Лучано" ?
Горожанин
6
03 апреля 2020
21:37
Как в таких условиях пребывать in da club?
Горожанин
2
03 апреля 2020
21:48
Я в шоке от твоего комента!!! Ты случаем не из деревни?
В ответ на комментарий пользователя
Ой да ладно. Нынешние владельцы предприятий не платили зарплату месяцами. На эти деньги они скупили акции этих самых предприятий и стали их законными владельцами. А долг по зряплате как то там выплатили, когда рубль в очередной раз рухнул.
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Горожанин
8
03 апреля 2020
21:56
В трудные времена все ищут земляков, аулдашларов. Деньги есть?
В ответ на комментарий пользователя
Я в шоке от твоего комента!!! Ты случаем не из деревни?
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Русский обыватель
62
03 апреля 2020
22:45
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин
1
03 апреля 2020
23:05
Я уж подумал, что этот едросовский клоун по кличке Ага, который от имени обывателя всякую гейскую xepню пишет, мучительно погиб от вируса. А нет, живой ещё...
Горожанин
7
03 апреля 2020
23:15
А с чем бороться сложнее? Боюсь, тройной ****-фильтр здесь не поможет.
Пора искать хрупкое дно. И говорить как есть, не мямлить! Через маску.
В ответ на комментарий пользователя
Я в шоке от твоего комента!!! Ты случаем не из деревни?
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Горожанин
1
03 апреля 2020
23:22
Пусть едут и остаются там в своих аулах удащливые, а то , как за зрелищами и за красивой жизнью в Казань, а как трудные времена, бегом в аул родной к курям и барашками.
В ответ на комментарий пользователя
В трудные времена все ищут земляков, аулдашларов. Деньги есть?
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Русский обыватель
27
03 апреля 2020
23:47
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин
18
03 апреля 2020
23:53
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин
22
04 апреля 2020
00:07
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин
20
04 апреля 2020
00:43
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин
6
04 апреля 2020
02:03
Чото у меня озноб. Коронавирус или "адская неделя"? Завтра подышу на кого нибудь, посмотрим на реакцию.
Русский обыватель
33
04 апреля 2020
02:15
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин
5
04 апреля 2020
02:25
Главное, чтобы акулы не сожрали. Придется много особей собрать в одну могилу. Будет нанесен урон биосфере.
Горожанин
0
04 апреля 2020
05:52
Всех, кто голосовал за плешивого, нисколько не жалко! Ни капельки!
Горожанин
6
04 апреля 2020
06:17
И плешивый и ушастый--абсолютные бездари. Их никто не выбирал, кроме избиркомов и бюджетников. Может теперь что-то произойдёт?
Мансуру
6
04 апреля 2020
06:30
Нееет, это просто выдавливание чаплана из социальной территорий, выглядит вот так неприметно (но работает эффектно), как вы описали. зря шо ли местное миничудо, месяц назад об количестве чап. в слух задумался.
В ответ на комментарий пользователя
Как-то до вируса еще пришли в ресторан ТрофЕЙ. Вместе с недешёвым блюдом нам подали большой курчавый волос. На замечание ответили "извините". Ну вот и вы извините
Развернуть
Горожанин
6
04 апреля 2020
06:36
В Гондурасе хорошо - нету больше этих шоу, ни с Москвы, ни с Киева, ни с Астаны, ни с Минск его.
Эх раз, еще раз, чтоб не видеть больше вас.
Горожанин
0
04 апреля 2020
07:06
Ни один из вышеперечисленных предпринимателей не приносил пользу вся суть в том чтобы накрасить ногти и пойти танцевать в кальянную
Горожанин
5
04 апреля 2020
07:23
Кольянные надо вообще запретить
Горожанин
0
04 апреля 2020
08:57
Вывод просится такой - честные и порядочные не выживут. На плаву останутся крупные и выжиги, похоже этого и добиваются. Видимо на рыке честным не место
Горожанин
7
04 апреля 2020
09:03
Вам двойка по экономике. Остаетесь на второй год.
В ответ на комментарий пользователя
Ни один из вышеперечисленных предпринимателей не приносил пользу вся суть в том чтобы накрасить ногти и пойти танцевать в кальянную
Развернуть
Горожанин
5
04 апреля 2020
09:51
Я думаю вирус пойдет на пользу всем! Всякие Мансуры Жамшуды Хамуты уедут в свои кишлаки!
Горожанин
8
04 апреля 2020
09:58
Сиди дома и медленно подыхай без воздуха и свободы передвижения
В ответ на комментарий пользователя
И это только трое, кто смог сказать без мата.
Развернуть
Горожанин
7
04 апреля 2020
09:59
Они и без тебя на Маями катаются на частных самолетах
В ответ на комментарий пользователя
Я думаю вирус пойдет на пользу всем! Всякие Мансуры Жамшуды Хамуты уедут в свои кишлаки!
Развернуть
Горожанин
8
04 апреля 2020
10:03
Запрети себя уж а ты и так же дома сидишь под домашним арестом. Даже на кладбище хорошо у них там нет такого что смс платить и больше 100 метров не ходить. Ввели бы уж сразу электронные наручники как в США выйдешь больше 100 метро и тебя сразу пуля поймает. Вот и хорошо а потом на кладбище. Как говорил Сталин нет человека нет проблем.
В ответ на комментарий пользователя
Кольянные надо вообще запретить
Развернуть
Горожанин
7
04 апреля 2020
10:15
Выучи. Карантин не объявлен.
ты просто грязная собака молчи! скоро путина и его приспешников разных там метшинов повесим а тебе пулю пришлем

карантин не введен! жри дерьмо путина
В ответ на комментарий пользователя
Вероятно, по многочисленным просьбам мелких предпринимателей, которые не смогли договориться с полтора сотрудниками, будет выписан мораторий на погашение зряплатной задолженности крупных предприятий, крупных олигархов, и не очень, мелких, так сказать.
Рука руку моет, особенно в период карантина. Но попа, видимо, может мыть только попу.
Развернуть
Горожанин
6
04 апреля 2020
10:16
В Москве ввели штрафы всего 5 тыс и москвичи уж изнылись, при зарплате от 100 тыс и пенсиии минимальной 20 . А в Казани от 15 -40 тыс при зарплате 12 тыс и пенсии от 7 вот как решают на местах местные князьки.
Горожанин
6
04 апреля 2020
10:18
Просто он зомбиящик смотрит его простить можно и таких полно в стране.
В ответ на комментарий пользователя
Выучи. Карантин не объявлен.
ты просто грязная собака молчи! скоро путина и его приспешников разных там метшинов повесим а тебе пулю пришлем

карантин не введен! жри дерьмо путина
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Горожанин
8
04 апреля 2020
10:37
Сидите дома и протягивайте ноги.
Горожанин
12
04 апреля 2020
11:01
Зажали людей в четырех стенах. Хорошо когда есть деньги а кончаться что под пулю лесть прикажете.
Любимый пекинес
1
04 апреля 2020
11:41
И в Казани все довольны,нас имеют,мы молчим
В ответ на комментарий пользователя
В Москве ввели штрафы всего 5 тыс и москвичи уж изнылись, при зарплате от 100 тыс и пенсиии минимальной 20 . А в Казани от 15 -40 тыс при зарплате 12 тыс и пенсии от 7 вот как решают на местах местные князьки.
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да не важно
2
04 апреля 2020
13:40
та если ты, баклан, заказишься сам и за тем заразишь других, у тебя появятся деньги что ли? ты же самый первый изноешься в инфекционке за 2 недели. а то, что у тебя нет денег на самое основное всего то на месяц говорит о том, что ты тупой конь
В ответ на комментарий пользователя
Зажали людей в четырех стенах. Хорошо когда есть деньги а кончаться что под пулю лесть прикажете.
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важно
0
04 апреля 2020
13:43
заепись вам в Ольгино, по удаленке серете...
В ответ на комментарий пользователя
та если ты, баклан, заказишься сам и за тем заразишь других, у тебя появятся деньги что ли? ты же самый первый изноешься в инфекционке за 2 недели. а то, что у тебя нет денег на самое основное всего то на месяц говорит о том, что ты тупой конь
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