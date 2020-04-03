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Банк «Открытие» заработал за январь-февраль 2020 года 4,6 млрд рублей чистой прибыли

Bчера, 19:48 3 Автор: prokazan.ru

Чистая прибыль банка «Открытие» за первые два месяца 2020 года по РСБУ составила 4,6 млрд рублей.

Нормативы достаточности капитала выполняются банком с запасом: Н1.0 по состоянию на 1 марта составил 13,4% (при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок).

Операционные доходы банка (до отчислений в резервы) за 2 месяца 2020 года составили 19,1 млрд руб., что на 15% лучше результата за аналогичный период прошлого года (16,5 млрд). Положительное влияние на данный результат оказал в том числе  рост чистого комиссионного дохода на 40% (с 3,2 млрд. руб. до 4,5 млрд. руб.).

За январь-февраль 2020 года активы банка «Открытие» увеличились на 1%. Кредитный портфель банка (до вычета резервов) вырос на 10 млрд. до 1,4 трлн. рублей. При этом розничный кредитный портфель превысил 400 млрд. рублей.

В январе-феврале средства клиентов на счетах и депозитах банка «Открытие» увеличились на 17 млрд (+1%) до 1,8 трлн рублей. Объем вложений в ценные бумаги за период сократился на 94 млрд рублей (12%).

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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комментарии

Горожанин
0
03 апреля 2020
20:23
И чего полезного для страны произвели эти торговцы воздухом?
Горожанин
0
03 апреля 2020
21:28
лучшеб на эти деньжища маски закупили и раздали всем нуждающимся а так это не новость а лишь пустышка которая говорит о вашей продажной Жэ
Стас
0
04 апреля 2020
09:36
Отдайте прибыль населению а не хвалитесь ею.

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