Больше половины россиян не имеют финансовых накоплений

63,6% россиян заявили об отсутствии у них накоплений. Из тех, у кого есть сбережения, наибольшая доля (45%) располагает средствами, которых хватит на срок от двух до шести месяцев. «Финансовой подушки» 21,2% респондентов хватит максимум на месяц. Накоплений 15,7% опрошенных хватит на срок от шести месяцев до года. Средств 10,1% — от года до трех лет. Наименьшая доля россиян обладает сбережениями, на которые можно прожить от трех до пяти лет (3,6%) или более пяти лет (4,3%). Таковы результаты опроса страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие»*.

Чаще всего копят деньги молодые люди в возрасте до 23 лет: почти каждый второй (49%) заявил о том, что у него есть сбережения. «У современной молодежи нет желания бесцельно тратить деньги и покупать дорогие вещи. Представители поколения Z, или так называемые зумеры, копят и откладывают деньги, несмотря на то, что большинство из них (более 70%) зарабатывают до 50 тысяч рублей в месяц. При этом накоплений половины опрошенных молодых людей хватит на срок от двух месяцев до полугода. И только 10% отметили, что финансовой подушки им хватит на год», — отмечает директор по маркет-менеджменту, член правления СК «Росгосстрах Жизнь» Наталья Белова.

За молодежью идут респонденты в возрасте от 24 до 39 лет (35,3%). Почти 32% респондентов, имеющих накопления, — россияне старше 55 лет.

Большинство респондентов всех возрастных групп хранят свои накопления на банковском рублевом счете. С увеличением возрастной группы возрастает доля тех, кто отдает предпочтение такому способу хранения: 44,6% среди представителей молодежи (18-23 года), 50,4% среди респондентов от 24 до 39 лет, 58,3% среди россиян от 40 до 54 лет и 74,3% среди опрошенных старшего возраста (от 55 лет и старше).

И, напротив, среди тех, кто хранит свои деньги дома в рублях, преобладает молодежь, а люди старшего поколения составляют меньшую часть: 32,3% среди представителей молодежи (18-23 года), 24,8% среди респондентов от 24 до 39 лет, 20,5% среди россиян от 40 до 54 лет и 11,2% среди опрошенных от 55 лет и старше.

*Справочная информация:

В опросе, посвященном финансовой грамотности и планированию личного бюджета, приняли участие 1500 респондентов. Из них 49,5% мужчин и 50,5% женщин. Доля участников опроса в возрасте от 18 до 23 лет составила 22,1%, респондентов от 24 до 39 лет — 20,9%, от 40 до 54 лет — 21,7%. Доля респондентов в возрасте от 55 лет и старше составила 35,4%.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

ООО СК «Росгосстрах Жизнь» — дочерняя компания ПАО СК «Росгосстрах», входящая в группу банка «Открытие», акционером которого является Банк России. Создана в 2019 году на базе приобретенной страховой компании. Специализируется на инвестиционно-накопительных продуктах страхования жизни, которые реализует через агентскую сеть и через банки-партнеры. www.ergolife.ru