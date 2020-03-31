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Одни дома: как пережить самоизоляцию. Проверено на себе

31.03.2020, 14:30 1 Автор: prokazan.ru

Вечный спор – где лучше работается, дома или в офисе, временно прекращён. Коррективы, внесённые в нашу жизнь Covid-19, поначалу казались не такими уж серьёзными. Однако жизнь стремительно меняется, и приходится свыкаться с мыслью, что в ближайшие недели, а то и месяцы необходимо как можно меньше выходить из дома.

В команде поисковика дешёвых билетов на самолёт, поезд и автобус Airinme все сплошь заядлые путешественники. А потому раньше многих других узнали, что такое карантин и самоизоляция. Казалось, чего там, сидишь да работаешь дома. Но выяснилось, что и тут всё не так просто.

Проблема № 1: заставить себя работать в полную силу.

Дома как – встал позже обычного, ведь на дорогу тратить время не надо. Не торопясь умылся, приготовил завтрак, пока ел, телевизор включил или в смартфон залез. По дороге из кухни в комнату решил полить все цветы, потом вымыть посуду, а заодно (всё равно же дома) начать разбираться в шкафу. Глядишь, время обеда, а за работу ещё не брался!

Как справиться: играем в игру «Мы идём на работу». Утром собираемся точно так же, как это делаем обычно. Никаких пижам и растрёпанных волос. Из поблажек максимум – встаём позже и выполняем все утренние ритуалы не на бегу. Для пущей серьёзности можно одеться, как вы одеваетесь на работу. И дальше – работаем. Так, будто мы в офисе. То есть никаких домашних дел не существует, пока не «вернёмся домой».

Проблема № 2: заставить детей учиться.

Если нам сложно войти дома в рабочий ритм, то представьте, каково детям! Они-то однозначно считают, что у них просто каникулы. И в попытках заставить их делать домашнее задание так хочется поддаться их обещанию «Я сейчас поиграю, а уроки потом».

Как справиться: изображаем строгого учителя. Составляем план на день: скажем, полчаса на русский язык, полчаса на компьютерную игру, затем полчаса на математику и полчаса на побеситься или погулять, если это возможно. Так ребёнок будет понимать, что за учёбой непременно последует отдых и ему будет легче смириться с неизбежным.

Проблема№ 3: слишком большое информационное поле

На работе и телефон лишний раз в руки не возьмёшь, и на новостные сайты особо не отвлечёшься. Дома этот соблазн куда больше. Зайдёшь посмотреть, на сколько увеличилось количество инфицированных, зависнешь на других новостях, начнёшь паниковать, и вот уже совсем не работается.

Как справиться: только волевым усилием исключив все новости из поля своего зрения. Телефон оставляйте где-нибудь в другой комнате, чтобы лень было за ним лишний раз идти (реально помогает). В информационном потоке всё равно слишком сложно разобраться, где правда, а где ложь, где факты, а где лишь предположения. Ну и не читайте об этом вирусе вовсе. Основные жизненно важные вещи ведь все уже знают. И достаточно, а то так и свихнуться недолго.

Проблема № 4: ничего не хочется, кроме как лежать на диване и смотреть сериалы

Тем более что так заманчиво онлайн-кинотеатры дают бесплатные подписки или большие скидки. Конечно, можно всё свободное время потратить, наблюдая за чужой жизнью. В конце концов, что вы, ленивого отдыха не заслужили! Но в какой-то момент и это надоест, поверьте.

Как справиться: в интернете, кроме сериалов, столько всего интересного! Куча обучающих онлайн сервисов, бесплатные трансляции из всемирно известных театров, виртуальные туры по лучшим музеям. Плюс различные мастер-классы. Может, как раз самое время присмотреть себе новое хобби? Глядишь, оно выведет вас на новый жизненный путь.

Проблема № 5: вес неумолимо прибавляется.

Ну а что вы хотели? Дома, конечно, вкуснее, чем в столовке. Печеньки-конфеты под рукой, лишний бутерброд всегда можно сделать. Риск не пролезть в двери по окончанию карантина всё выше.

Как справиться: нужно движение. Любое. Уборка, танцы, хождение по квартире. Откройте инстаграм или ютуб и поищите аккаунты известных спортсменов. Почти все они, оказавшись в тех же условиях, что и мы с вами, выкладывают свои ежедневные тренировки. Может, какие полезные упражнения подсмотрите. Или со своим кумиром зарядку сделаете – вместе же всегда веселее.

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комментарии

Русский обыватель
1
01 апреля 2020
08:18
Интересно было бы узнать про закон в котором предусмотрено такое понятие - "самоизоляция", и в каком году и кем он был принят и где опубликован.

А то есть подозрение что все это просто очередной дичайший произвол властей.

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