В Татарстане снова ожидается похолодание и снег

В первые дни апреля в Татарстане ухудшится погода. По данным Гидрометцентра РТ, 1 апреля ночью, утром и местами днем ожидаются осадки в виде дождя, снега и мокрого снега. Это будет сопровождаться сильным ветром - до 15-17 метров в секунду, температура воздуха днем достигнет 2...7 градусов тепла.

2 и 3 апреля дождь и снег сохранятся, 2 апреля термометры покажут до -7 ночью и до +7 днем, 3 апреля будет теплее: -3...+2 градуса в ночные часы и до +8...+13 днем.

Напомним, что в марте 2020 года в Казани был побит ряд температурных рекордов, последний - 30 марта. В этот день, по данным метеорологов, на разных метеостанциях города температура воздуха достигала 14,7-15,5 градусов тепла. Последний раз так тепло в столице Татарстана было в 2007 году, тогда температура составила +13 градусов.